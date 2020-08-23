banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor

Sağlık Bakanı Koca’nın örnek gösterdiği sağlıkçı çift İHA’ya konuştu

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ ÇİFT İHA’YA KONUŞTU. BAKAN KOCA, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜSTLENDİĞİ GÖREVE VURGU YAPTI.

Sağlık 23.08.2020, 09:38
5
Sağlık Bakanı Koca’nın örnek gösterdiği sağlıkçı çift İHA’ya konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın örnek gösterdiği korona virüsü yenerek görevlerinin başına dönen sağlıkçı çift İHA’ya konuştu.

Bursa’da korona virüsü atlatan sağlıkçı çift, korona hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. Çekirge Devlet Hastanesinde röntgen teknikeri olarak çalışan Ufuk Saka ve hemşire Tülay Saka çifti, 2 gün arayla korona virüse yakalandı. Çocukları olan çiftten Ufuk Saka hastanede tedavi görürken, eşi Tülay Saka çocuklarına bakacak kimse olmadığı için evde tedavi gördü. Nefes darlığı ve yüksek ateşle savaşan çift, 12 gün sonunda iyileşti. Çift, karantina sürelerinin dolması ve yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından tekrar hastanedeki görevlerine döndü. Ufuk Saka hastanede korona virüs şüphesi bulunan hastaların tomografilerini çekerken, eşi Tülay Saka da hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Hastalığı atlatan çift, hastanede tedavi gören korona virüs hastalarına moral veriyor. Sağlıkçı çift, kurallara uymayan vatandaşları ikaz ederek, "Lütfen tedbirlere uyunuz, bu hastalık çok tehlikeli" uyarısında bulunuyor.

Hastalığı atlatan Ufuk Saka, "7 Nisan günü nöbetteyken ateşlendim. Direkt acilden giriş yaptırıp, kan ve akciğer tetkiklerim yapıldı. Sabah yapılan tomografi tetkikimde korona virüse yakalandığım ortaya çıktı. Hastanede 11 gün yattım. İlk hastalık ortaya çıktığı anda ateşim hiç düşmedi, aralıklarla nefes darlığı yaşadım. Eşim de sağlıkçı, ona da hemen test yapıldı. Onun da testi pozitif çıktı. Çok zor bir süreç geçirdik. Kendimi düşünüyorum, ne olacak diye eşimi ve çocuklarımı da düşünüyorum. Yalnız bir odada 11 gün kalmak hiç kolay değil. Ben hastanede tedavi görürken eşim evde tedavi gördü. Ben hastanede olduğum için daha şanslıydım. Hemşire olması onun için bir avantajdı. Evde olmak hastanede olmak gibi güven vermiyor. 14 gün karantina süremiz bitti. 3 defa negatif sonucumuzu aldık. Görevimize başladık. Şimdi yine korona virüs hastalarının tomografilerini çekiyorum. İnsanların yüzünde korku var, ben o korkuyu yaşadığım için biliyorum. Bir hastanın yüzüne baktığım zaman bunu hissedebiliyorum ve ben bu hastalara sürekli telkin veriyorum. Bakın diyorum, ben canlı bir örneğim. Ben bu hastalığı yoğun ve sıkıntılı atlattım. Lütfen moralinizi yüksek tutun, bağışıklık sisteminizin güçlü olması için morale çok ihtiyacınız var. İnşallah siz de atlatacaksınız diye onlara telkinde bulunuyoruz" dedi.

"İnsanların bu kadar korktuğu bir şeyi hafife almalarına anlam veremiyorum"

İnsanların hepsinin aynı hassasiyeti göstermediğini ifade eden Saka, "Maske takmadığı için uyardığımızda, sen ne karışıyorsun diyenler çıkıyor. Bizim görevimiz her halükârda insanları uyarmak. Biriyle diyaloğa girdiğimde ona bende bu hastalığı geçirdim dediğimde, o insanda bir tedirginlik hissediyorum. Korkmayın, ben bu hastalığı 3 ay önce geçirdim. Böyle söylememe rağmen kim olursa olsun tedirgin olup kendini geri çekiyor. İnsanların bu kadar korktuğu bir şeyi hafife almalarına anlam veremiyorum. Hastalık esnasında psikolojim iyi değildi, psikolojimi bozan eşimin de korona virüs kapması, çocuklarıma bakacak kimsenin olmamasıydı. İnsanlar kesinlikle korunmalılar. Hastanede bir odada günlerce ne olacağını bilmeden yatmak hiç kolay değil. Lütfen maskenizi takın, bu işin şakası yok" şeklinde konuştu.

İlk duyduğunda çok korktuğunu, sürekli ağladığını belirten Tülay Saka ise, "Bilmediğimiz bir hastalığı yaşıyoruz. Nasıl bir süreç işleyecek ve ilerleyecek, hen gün korkuyla yaşadık. Kendim, eşim ve çocuklarım adına çok korktum. Çok zor bir süreçti. Nefes darlığı yaşadım, tat ve koku gitti. Karın, baş ağrısı ve ateş hepsini geçirdim. Öleceğimi düşündüm, çocuklarıma ne olacak diye korktum. Biz atlattık, ama hala korkuyoruz. Kendimize dikkat edip maskelerimizi takıyoruz. Herkes de taksın kurallara uysun" diye konuştu.

Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Röntgen teknisyenimiz Ufuk Saka, ateşi çıktığında gece nöbetindeydi. Covid-19 olduğu anlaşıldı. Eşi, hemşire arkadaşımız Tülay’ın testi de pozitif çıktı. Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanımız var” ifadelerini kullanarak, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekmişti.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25