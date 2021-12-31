Sağlık Bakanı Koca’dan Omicron varyantı hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada görülen günlük vaka sayılarının iki kat arttığını belirterek, Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artışın en çok İstanbul’da gerçekleştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının son 10 gündeki etkisi ve Omicron varyantına karşı neler yapılması gerektiği hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, “Ülkemizde giderek yaygın hale gelen Omicron varyantı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Takip ettiğiniz üzere ülkemizde son 1 hafta içinde günlük vaka sayılarında önemli bir artış gerçekleşti. Bu artış beklenen bir gelişmedir. Omicron varyantı önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaşmakta ve hızla baskın hale gelmektedir. Bununla birlikte gerek önce tecrübe eden ülkelerde gerekse ülkemizdeki 10 günlük tecrübede vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara benzer oranlarda yansımamaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Son bir haftada ülkemizde görülen günlük vaka sayıları iki kat artmış durumdadır. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların yüzde 87,21’idir. Bununla birlikte vakaların ise yüzde 16,81’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir” ifadelerine yer verdi.

“Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul’da gerçekleşti”

Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul’da gerçekleştiği belirten Koca, “Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul’da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4’ü İstanbul’da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3’ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul’da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir. Omicron salgının bu hali ile seyretmesi durumunda hastaneye yatışları henüz bulaşma oranı kadar belirgin artırmayacağı öngörülmektedir. Bu ön değerlendirmeler rehavete sebep olmamalıdır. Henüz Omicron daha az hasta ediyor diyebilmek için erken bir dönemdeyiz. Ayrıca oransal olarak durum aleyhte görünmese de çok kişinin enfekte olması riskleri artırmaktadır” uyarısında bulundu.

Bakan Koca açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Kıymetli vatandaşlarım salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli. Her durumda maske kullanımından taviz vermemeli. Aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli. Sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”