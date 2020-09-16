Sağlık Bakanı Koca’dan açıklamalar

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Kaybettiğimiz ilk hastadan sonra 7 bin 185 hayat benzer şekilde son buldu. Bugün ağır hasta sayımız binin üzerinde, vaka sayımız yüz binlerle ifade ediliyor.

*Salgın giderek tırmandı. Bugün biz ve dünya, virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Bu daha zor ama umutların gerçekleştirmeye yakın olduğu dönemdir.

*Az önce salgının dünyada tırmanışta olduğunu belirttim. DSÖ’ye göre 29 milyon 500 bin vaka, hayatını kaybeden insan sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

*Vefat sayımız Türkiye kıyaslanabileceği Almanya gibi ülkeler dikkate alındığında, tedavide başarı gösterdiğini ortaya koymaktadır. 9 aydır devam eden salgın mücadelesinde toplumların duyguları benzerlikler gösteriyor.

*İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık, hayatın yavaşlamasına karşı öfke duyuyor. Gençler engellenmiş duygularla baş başa. Yarının belirsizliğine ilişkin duygu, bugün en belirgin duygudur. Asıl ilginç olan da salgının bize getirdiği izole edilmişlik hissi ve tüm bu olumsuzlukları sadece bizim yaşadığımız yanılgısıdır.

HEYECAN VEREN AÇIKLAMA YAPACAĞIM

*Gerektiğinde size ulaşmaya hazır sağlık ordumuz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatta normal akışına hazırlanıyor. Salgın sona yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

*Çare belirdiğinde tahammül ve dirayet artar. Eğer yolumuza dirayetle, bıkkınlığa düşmeden devam edersek, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarsak başka görüntülere sahne olmayız. Devletlerin gücünün salgındaki güçleriyle sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz ve güçlü kalmaya devam etmeliyiz.

*Bazı ülkelerde yaşanan bu olaylarda el birliğiyle izin vermeyeceğiz. Pozitif tanı konulmuş her hastamız sağlık hizmetini muntazam bir şekilde almıştır. Temaslı taraması yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.

*Filyasyon ekiplerimizin sayısı 11 bine çıkmıştır. Filyasyon ekiplerimiz riski azaltmakta, karantina ve tedavinin önünü açmaktadır. Görevli öncü bu birliklerin dünyada örneği olmadığını biliyorsunuz. Filyasyon ekiplerimizle bilmediğimiz hastalara ulaşıyoruz.

*Aşı bulunana kadar hastalık kendi seyrine bırakmıştır. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor, ister taşıyıcı ister hasta olsun herkesin tedavisi başlatılıyor. Yeni hasta ya da ağır hasta sayısı kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır.

*Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Onların cephede sizler için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Kendinizi virüsten koruyun.

*Bu desteği vermek için elinizden geleni yapın. Hastanelerimizde hastalığa yakalanmayarak bu savaşa güç verin. Nadir yetişen insanlarımızı, ömrünü size adayan evlatlarımızı kaybettik. Size sağlık personellerimizden hep iyi haberler verebilmemiz için bize tedbirlere uyarak yardım edin.

*Virüs her gün çok sayıda kişiye bulaşmaya devam ediyor. Virüsün hareket kabiliyeti olmadığına göre bunun Türkçesi şudur, çok sayıda kişi tedbir almayarak bulaşma hızı artmıştır.

*Virüsü taşıyan herkesin tespiti ve taşıyıcıların izole edilmesi söz konusu olmamaktadır. Tüm taşıyıcıları bilmek mümkün olmadığı için herkese taşıyıcı gözüyle bakmak tedbirin temel mantığıdır.

*Kesin olan sizin yardımınız olmadan bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğidir. Artan tehdide karşı bakanlığımız sizlere ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde kolaylaştırıcı bazı hizmetler sunuyor. Bunlardan biri HES mobil uygulamasıdır.

*Sizlerden ücretsiz olan bu hizmetten yararlanmanızı talep ediyorum. Uygulamanın indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Size bölgesel risk haritalarını sunuyor.

*Girip çıktığınız mekanlar için risk değerlendirmesi yapıyor. HES uygulaması sizin risk yönetim rehberinizdir. HES salgın yönetiminde bizim içi de çok büyük bir işleve sahip. Karantinaya uymayanları bu sayede biliyoruz. Yaklaşık 140 bin kişi, karantinaya uymadığı için bu sistemle engellenmiştir.

AŞI AÇIKLAMASI

*Daha önce konuşmalarımda vurguladığım gibi, bitmemiş savaş, bitmemiş salgın yoktur. Bilimsel gelişmeler salgının sonuna yakın olduğuna işaret etmektedir.

*Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren, çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikirdir.

*Faz 3 çalışması aşamasında olan 9 aşı var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlattı. Türkiye olarak aşı çalışmalarımızı sürdürürken tedarik teşviklerimizi başlattı.

*Çin’deki aşının Türkiye’deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi’nde 3 sağlık çalışanında başlandı. Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz.

*Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki aylarda, hastalığa yakalanmama gayretinde olalım. Çare, yeni bulaşmanın bahanesi olmasın.

GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLADI

Bugünkü hasta sayımız bin 771. Bugün hayatını kaybeden hasta sayımız 63. Özellikle zatürre oranımız yüzde 7,1. Yüzde 29-30’lardan bu orana inmiş oldu, dört kat zatürre oranı düştü.

*Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Ağır hasta ve vefat sayısının son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum.

*Ağır hasta sayımız bugün bin 351’e kadar çıkmış durumda. Hastane doluluk oranı, bütün Türkiye’de yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım ise yüzde 66,3. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33,6.

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İL KAYSERİ

*En çok vaka olan il Kayseri, yüzde 39,37. Bu ili Ankara ve Mersin takip ediyor.

*Ankara’ya baktığımızda yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun bakım yüzde 64,8. Son ay günlük ortalama pnömoni yani zatürre vaka oranı yüzde 6,02.

*Son hafta zatürre oranı yüzde 3,02. Bu özellikle zatürre oranı bizim için önemli. Erken tedaviyle birlikte zatürrenin azaldığını ve tedavi etmede de başarılı olduğumuzu gösteren tablo.

*İstanbul’da yatak doluluk oranı yüzde 55,3. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 36,9. Son ay; günlük ortalama pnömoni oranı yüzde 6,53.