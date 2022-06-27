Sağlık Bakanı Koca:"Batı Karadeniz’deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile bin 573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır."