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Sağlık Bakanı Koca:"11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan."
Sağlık Bakanı Koca:"11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan."
Sağlık 27.12.2021, 11:24
Sağlık Bakanı Koca:"11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan."