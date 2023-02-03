Sağlık Bakanı Koca: "Yapılan ilk müdahale sonrası hastamız Şemdinli Devlet Hastanesine nakledildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şemdinli’ye bağlı köyde yaşayan engelli hastanın durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Yapılan ilk müdahale sonrası hastamız Şemdinli Devlet Hastanesine nakledildi" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 14 yaşındaki engelli hastayla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Şemdinli’ye bağlı bir köyde yaşayan 14 yaşındaki engelli hastamız için alınan çağrı üzerine seferber olan ekiplerimiz yolu kapalı ve çığ tehlikesi olan köye paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Yapılan ilk müdahale sonrası hastamız Şemdinli Devlet Hastanesine nakledildi" ifadelerini kullandı.