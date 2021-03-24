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Sağlık Bakanı Koca: “Yaklaşık 1.4 milyon doz Biontech aşısı kullanıma hazır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır olarak ulaştığını bildirdi.

Sağlık 24.03.2021, 20:51
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Sağlık Bakanı Koca: “Yaklaşık 1.4 milyon doz Biontech aşısı kullanıma hazır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır olarak ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı hakkında açıklama yaptı. Koca, Biontech aşısının geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere Türkiye’ye ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, dün ise yaklaşık 750 bin doz aşısının teslim alındığını ve testler klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısının geldiğini açıkladı. Koca aşının güvenlik testlerinin yapıldığını ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlara uygulanacağını belirtti. Bakan Koca, “Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak” ifadelerini kullandı.
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