Sağlık Bakanı Koca: "Vakalar geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla pik yapmış oldu. Vaka sayılarının önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz.”