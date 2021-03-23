banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticileriyle görüştü.

Sağlık 23.03.2021, 02:17
3
Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticileriyle görüştü.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu