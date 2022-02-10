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Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Maden bakır sahasının Elazığ’ımıza kazandırılarak hemşerilerimizin çalıştırılmasını istiyoruz"
Sağlık Bakanı Koca: "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"
Sağlık Bakanı Koca: "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"
Sağlık 10.02.2022, 17:05
Sağlık Bakanı Koca: "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"