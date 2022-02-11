Sağlık Bakanı Koca: "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) altyapısı. Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı k

Sağlık Bakanı Koca: "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) altyapısı. Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek."