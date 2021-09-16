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Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük’te vaka yoğunluğu arttı

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük’te günlük vaka sayıları 110’a yükseldi.

Sağlık 16.09.2021, 16:32
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük’te vaka yoğunluğu arttı

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük’te günlük vaka sayıları 110’a yükseldi.

Covid-19 birinci doz aşılamanın yüzde 81’e ulaşarak mavi kategorili iller arasında yer alan Karabük’te haftalık vaka sayısı 772’ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük’te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 318,13’e yükseldi. 243 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı 772’yi buldu. Okulların açılmasıyla da vakaların hızla artması kentte tedirginlik oluştururken, kentin en kalabalık bölgelerinde ekiplerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimleri sürüyor.

Günlük vaka sayısının 100’ü geçtiği kentte insan hareketliliğinin yoğun olduğu kapalı mekanlara vatandaşlar HES kodu sorgusunun ardından alınırken aşılama çalışmaları da hızla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karabük’ün vaka yoğunluğu bakımından 10 il arasında yer aldığını belirterek, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında da bulundu.

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