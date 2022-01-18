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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."
Sağlık 18.01.2022, 11:37
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."