Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."