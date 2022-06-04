Sağlık Bakanı Koca: “Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Maymun Çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu ve Türkiye’de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse’ gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır” ifadelerine yer verdi.