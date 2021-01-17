Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşı planını açıkladı

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları sürerken, Çin'den alınan ve kontrol çalışmaları tamamlanan CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamaların beraberinde Türkiye’nin aşı takvimi ve planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 PARTİDE 10 MİLYON AŞI DAHA GELİYOR

İkinci parti aşıların 15 gün sonra geleceğini duyuran Bakan Fahrettin Koca, üç partide 10 milyon aşının daha Türkiye’ye ulaşacağını belirtti.

"HERKESE YETECEK AŞI VAR"

Aşılarla ilgili sözleşmelerde herhangi bir problem yaşanmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Toplam 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Aşı konusunda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız.” diye konuştu.