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Sağlık Bakanı Koca: 'Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplam vakaların yüzde 80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: 'Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplam vakaların yüzde 80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın” dedi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 21:32
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Sağlık Bakanı Koca: 'Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti'

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 669'e yükseldi. Bugün toplam 35 bin 846 test yapılırken, 878 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 169 bin 218 oldu.

Bugünkü bin 922 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 135 bin 322'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 264, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 591 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covıd-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

Son Güncelleme: 06.06.2020 21:34
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