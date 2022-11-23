Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir."