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Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti
Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir."
Sağlık 23.11.2022, 17:42
Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir."