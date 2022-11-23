Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."