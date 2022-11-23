banner596

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."

Sağlık 23.11.2022, 17:46
Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."

Yorumlar (0)