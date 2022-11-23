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Bakan Soylu: "Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor.
Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."
Sağlık 23.11.2022, 17:46
Sağlık Bakanı Koca: "(Tokat’ta yoğun bakımdaki hastaya kötü davranma) Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz."