Sağlık Bakanı Koca:” Taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612’dir”

Deprem bölgesi olan Hatay’da enkazdan çıkarılan yaralıları ziyarete giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün taburcu olan bin 607 hastayla birlikte, taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612’dir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, şu an, Sürveyans Erken Uyarı Sisteminin kurulmasıyla, kontrol altında görünmektedir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin 13. gününde çalışmalarını ekipleriyle birlikte sahada aralıksız sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da yaralı vatandaşları ziyaret etti. Bir dizi açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ilk gününden bu yana 10 ilde 100 bini aşkın sağlık çalışanıyla sahada görevlerini yaptıklarını belirtti. Bakan Koca, Deprem bölgelerinde görev alan sağlık 74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bin olduğunu belirtti. Bakan Koca, 10 afet ilinde deprem sebebiyle tedavisi süren hasta sayısı 6 bin 108, toplamda yatan hasta sayısı ise 21 bin 859 olduğunu söyledi. Bakan Koca, dün taburcu olan bin 607 hastayla birlikte, taburcu edilen toplam hasta sayısının 13 bin 612 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, depremin 296. saatinde sağ çıkarılan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğunu anlattı. Bakan Koca, Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili Sürveyans Erken Uyarı Sisteminin kurulmasıyla, kontrol altında olduğunu da açıkladı.

Bölgede yaklaşık 140 bin sağlık çalışanının hizmet verdiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “6 Şubat sabahı, sonuçlarıyla hepimizi dehşete düşüren bir afete uyandık. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’da tarifi mümkün olmayan yıkımlar oldu, hayatlar yarım kaldı. İlk depremi ikinci bir deprem izledi. Kaybettiğimiz insanların uyanmayı umdukları sabah, yaşayacaklarını düşündükleri gün için hayalleri, geleceğe ait nice planları vardı. Şimdi onların yerini, bizim taşıyacağımız sorumluluklar almış durumda. Devletimiz, istisnasız bütün imkânlarıyla; milletimiz, inanç ve yardımseverliği ile 6 Şubat sabahından beri burada. Bizler de, afet gününden beri, depremden büyük hasar gören illerimizden biri olan Hatay’dayız. Burada ve tüm bölgede, insan gücünün sınırı neyse, onu zorluyor ve sağlık hizmeti sunuyoruz. Eşi görülmemiş bir afete maruz kalan illerimizdeki çalışmalarımızı; Kahramanmaraş’a, Gaziantep’e, Malatya’ya, Diyarbakır’a, Kilis’e; Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve koordinasyon merkezimiz olan Hatay’a karşı görevlerimizi yaklaşık 100 Bini aşkın sağlık çalışanı arkadaşımla sürdürüyoruz. Destek ekiplerimizle, sağlık ailemizle güçlü bir şekilde sahadayız. Ve acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin hekim hizmet veriyor. 74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Diğer bir ifadeyle yaklaşık olarak bakanlığımızın ilgili her 8 personelinden biri afet bölgesindedir. İçiniz müsterih olsun. Bugün itibarıyla, 10 afet ilinde deprem sebebiyle halen yatan hasta sayısı 6 bin 108, toplamda yatan hasta sayısı ise 21 bin 859’dur. Dün taburcu olan bin 607 hastayla birlikte, taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612’dir. Sadece dün 902 cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir. Afetin ilk gününden itibaren gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayısı 10 bin 601’dır. Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde çok büyük başarılar ortaya konmuştur. Kendilerini hayatın devamına adayan sağlık çalışanı arkadaşlarıma sizler adına teşekkür ediyorum. Tüm birimlerimiz, adeta bir ameliyat masasının başındaki ekibe benzer şekilde, koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Afetin yaşandığı 10 şehrimizin sağlık kurumlarında, bu sabah itibarıyla, aktif servis yatağı sayısı 20 bin 239, servis yatağı doluluk oranı yüzde 60’dır. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 425, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 78’dir. Diyaliz kapasitemiz, hastamızın ihtiyacına cevap verecek düzeydedir. Bildiğiniz gibi, diyaliz kapasitesinin yeterliliği, göçük altından çıkarılan ve uzun süre susuz kalan hastalarımızın yaşayabileceği böbrek sorunları açısından son derece önemlidir” dedi.

25 sahra hastanesinin kurulduğunu dile getiren Bakan Koca, “Deprem bölgesinden, çoğunluğu ilk günlerde olmak üzere, 51 bin 152 hasta ve yaralı, hava ambulanslarla, uçak ve helikopterlerle, karayolu ambulansları ve deniz araçlarıyla diğer şehirlerimizdeki hastanelerimize nakledildi. Bölgede halen görev başında olan ambulans sayısı bin 267’dir. Afet bölgesinde 114 Acil Müdahale Ünitesi ve pandemi döneminin de tecrübesiyle 25 Sahra Hastanesi kuruldu. Acil müdahale ünitelerimize 67 bin 598, Sahra Hastanelerimize 3 bin 459 hasta müracaatı oldu. Sahra hastanelerimizden 12’si, tomografi cihazına dek, gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu, afet zamanına özel tam teşekküllü birer hastane özelliğindedir. Bu Hastanelerinin kurulmasıyla çevre illere hasta nakli azaldı. Faaliyetine ara vermeden devam eden sağlık kurumlarımız ve kurulan geçici hizmet alanlarıyla birlikte, sağlık hizmetlerinde hiçbir kapasite sorunu bulunmuyor. Sağlık hizmetleri, tıpkı şehir merkezlerindeki depremzedeler gibi, afeti köylerinde yaşayan veya afet sonrası köylerine giden insanlarımıza da aynı çabayla sunulmaya çalışılmaktadır. Sağlık taramaları ve kronik hasta takipleri yapılmaktadır. Depremden daha fazla etkilenmiş olan şehirlerimizin başında gelen Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın toplam 906 köyünde, şu ana dek, 21 bin 515 hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunulmuş, ilaçları teslim edilmiştir. Bilindiği gibi, bu görevi, kurduğumuz Gezici Sağlık Hizmeti Birimlerimiz yürütmektedir. Sadece Hatay’da 100 ambulansımız halen köylerde sağlık taraması yapmaktadır. Afet bölgesinde 906 Aile Sağlığı Merkezi 2 bin 940 hekimle hizmet veriyor. Bu merkezlerimizle birlikte, birinci basamak sağlık kurumu sayısı bini aşıyor. Sadece bu birinci basamak sağlık kurumlarımızda bugüne dek 220 bin 799 hastayla ilgilendik. Çadır kentlerde, depremzede vatandaşımızın hemen yanı başında, 94 Sağlık Merkezi kurmuş ve şu ana dek 7 bin 774 hastaya hizmet vermiş durumdayız. Bir süreliğine Çadır veya Konteyner Kentlerde yaşayacak olan afetzedelerimiz için örneklerini hepinizin bildiği Aile Sağlığı Merkezlerini kurmaya başladık. Yerleşim alanı nüfusuna göre kurulacak olan Aile Sağlığı Merkezleri, tıpkı normal hayattaki örnekleriyle aynı işlevi görecek ve temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak. Yeri gelmişken şu önemli bilgiyi dikkatinize sunmak istiyorum: Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482’ye ulaşmıştır. Bugünü de tahminen ilave edersek en az 2 Milyon Muayene’ diyebiliriz. Bu sayı, devletimizin sağlıktaki gücüdür. 10 ilimiz adına, gönlünüz müsterih olsun. Depremde yaralanıp tedavi altına alınan hastalarımızın büyük kısmı taburcu edildi. Tıbbi desteğe ihtiyaç duyanlara bu desteği verdik. Başka sebeplere bağlı rahatsızlıkları olan ve tedaviye, bakıma ihtiyaç duyan hastalarımız için gerekli sağlık hizmetleri özenle veriliyor. Sağlık Bakanlığı olarak, afetten etkilenen şehirlerde, şu an öne çıkan görevimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, hastaları hızla tedavi etmektir. Örnekler, deprem gibi afetlerden sonra, salgın hastalıkların can yakıcı olabildiğini göstermektedir. İnanıyorum ki, hayat şartları kolay olmasa da, alacağımız tedbirlerle birlikte depremzede kardeşlerim de riske karşı hayata sarılacaklar” ifadelerini kullandı.

Tankerlerle su verilmekte olan toplam bin 181 noktada klor ölçümünün yapıldığını anlatan Bakan Koca, “Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartlarındandır. Bu amaçla afet bölgesinde, halk sağlığına yönelik çalışmalar çerçevesinde bakanlığımızca, şebeke suyunun gittiği yerler ile birlikte tankerle su verilmekte olan toplam bin 181 noktada klor ölçümü yapılmıştır. Afetin ilk gününden itibaren, deprem bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış, 6 bin 832 noktada bakiye klor oranı uygun, bin 547 noktada ise bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar üzerine, içme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatılmış, tankerlerle getirilen kullanım sularının da klorlanması yoluna gidilmiştir” diye konuştu.

Tüm çadır kentlerimize halk sağlığı uzmanı görevlendirildiğini söyleyen Bakan Koca, “Çevre temizliğinin sağlanması ve çadır kentlerde ihtiyaçlar için kullanılan ortak alanların bulaşıcı hastalıklara yol açmasının önlenmesi, atıkların toplanması halk sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların, salgınların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Tüm çadır kentlerimize halk sağlığı uzmanı görevlendirilmiştir, sağlık risklerinin kontrolü sağlanmaktadır. Salgına meydan vermemek, kurumların aldığı tedbirlerin yanı sıra, hijyene vereceğimiz önemle her birimizin görevidir. Bu bilgilerle birlikte, şu bakımdan müsterih olmanızı isterim: Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, bilimsel adı Sürveyans Sistemi olan erken uyarı sisteminin kurulması ile şu an, kontrol altındadır. İshalli hastalıklar, döküntülü hastalıklar, sarılık, grip benzeri hastalıklar günlük olarak takip edilmekte, hastalık sinyalleri izlenmektedir. Halen sürdürülmekte olan sağlık taramalarında 5 bin 746 kişide barsak enfeksiyonuna, bin 483 kişide döküntü hastalıklarına, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine hemen başlanmıştır. Solunum yolu hastalığı olan hasta sayısı yüksek olmakla birlikte bu tehdit edici değildir, hastalarımıza ilaçları teslim edilmiştir. Deprem şehirlerinde acil işlerimizden biri, gerekli aşıların yapılması olmuştur. Enkaz altından çıkarılan birçok yaralımız için zaruri olan, kesik ve yaralardan bulaşan Tetanos hastalığına karşı gerekli aşılamalar yapılmaktadır” dedi.

Ruhsal ve psikososyal destek hizmetlerinde 44 bin 200 kişiye ulaşıldığını belirten Bakan Koca, “Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana. Yüreklerdeki yıkımı bilmek mümkün değil. Bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Başlattığımız ruhsal ve psikososyal destek hizmetlerinde 44 bin 200 kişiye ulaşmış durumdayız. Bu 10 şehirde vermekle yükümlü olduğumuz hizmet çok büyüktür. Bu acı günlerde yaşanan sevinçlerden de söz etmek isterim. Deprem bölgesinde, afetin ilk gününden bugüne dek, 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Her doğan çocuk bir umuttur. Dünya, doğan her bebekle adeta yeniden kurulur. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yeni doğan bebeklere ve annelerine gerekli sağlık hizmeti aksatılmaksızın verilmektedir” diye konuştu.

Yeni doğan bebeklere ve annelerine gerekli sağlık hizmetinin aksatılmaksızın verildiğini söyleyen Bakan Koca, "Bölgede gebe izlem sayısı 10 bin 489, lohusa izlem sayısı 10 bin 56, bebek izlem sayısı 37 bin 586’dır. Yenidoğan tarama kapsamında 10 bin 113 topuk kanı alınmış ve 5 bin 152 bebeğin SMA taraması yapılmıştır. 154 bin 212 doz aşı ile de çocukluk çağı bağışıklama hizmetlerine devam edilmiştir. Görüldüğü gibi rutin ama önemi büyük sağlık hizmetlerimiz aynen sürdürülmektedir. Bakanlığımızın çalışanı kahramanlarımıza, UMKE gönüllülerine birkaç cümle ayırmak istiyorum. Profesyonel gönüllü gücün ne büyük güç olduğunu bu afette tüm ekiplerde gördük. 10 ilimiz için göreve koşan tüm UMKE gönüllülerine teşekkür ediyorum. Enkaz altından çıkarılanlara ilk tıbbi müdahaleyi onlar yaptı. Bir yolunu bulduklarında aynı şeyi enkaz altındakiler için yapma cesaretini gösterdiler. Görevleri bitmiş değil. Burada hayat düzene girene kadar çalışmaya devam edecekler. Çadır kentlerde, konteyner kentlerdeler, köylerde sağlık taraması yapıyorlar, ilaç dağıtıyorlar. Depremin ilk gününden itibaren afetle mücadelede il bazında görevli olduğumuz, diğer 9 ilimize verilecek sağlık hizmetlerinin de koordinasyon merkezi olan Hatay, bu depremden en çok etkilenen, yerleşim alanının büyüklüğü ve afetzede sayısıyla ilk günden beri dikkat odağı olan şehirlerimizden biri. Afetzede sayısı yüksek, çadır ve konteyner hayatının da yaygın olduğu bu şehir, deprem sonrası başka risklere açık. Bunun gereği olarak, şu an itibarıyla salgın hastalıklara meydan vermeyecek şekilde hazırlık yapmış durumdayız. İl bazında sorumlu olduğumuz Hatay’da sağlıklı su temini, çöp ve çevre temizliği, kişisel ihtiyaçlar ile ortak kullanılan alanların hijyen işlemleri, ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır" dedi.

Sağlıklı içme suyu temini, çöplerin toplanması ve zararsız hale getirilmesi, çevre temizliği ve ilaçlama çalışmaları konusunda, Hatay’da geniş bir organizasyonu hayata geçirdiklerini belirten Bakan Koca, "Aralarında Konya, Antalya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 37 il ve ilçe belediyemiz, üzerinde durduğum üç ana konuda, Amasya valimiz koordinasyonuyla görev almışlardır. Hatay adına her birine teşekkür ediyorum. Konuşmamın, olası salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler kısmında belirttiğim gibi, bağırsak ve üstü solunum yolu enfeksiyonlarında gözlenen bir artış olmakla birlikte, şu an, afete maruz kalan illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, şu an, Sürveyans Erken Uyarı Sisteminin kurulmasıyla, kontrol altında görünmektedir. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Fakat bir iki ay zarfında havaların ısınmaya başlayacak olması sebebiyle, bölge halkı titizlik içinde, bizler teyakkuz halinde olmalıyız" diye konuştu.

"Bir insan sesi ne büyük anlamlar yüklenebilir ve hayatın işareti ve hatta kendisi olabilirmiş! Arama ve kurtarma çalışmaları boyunca bunu çok derinden idrak ettik. Şu an, enkaz altında hayat emaresi artık azalmış ve umutların sonuna da yaklaşılmış olabilir, fakat bizler arama ve kurtarma çalışmalarına sonuna dek devam edeceğiz" diyen Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hatay’ımızda yıkılan 2 bin 947 enkaz binanın her birinde görevimizi eksiksiz şekilde tamamlayacağız. Son çalışmalarını yaptığımız 98 binanın enkazından umarım size yeni iyi haberler verebiliriz. Tarifini yapacak kelimeleri belki çok ileride bulabileceğimiz, belki o zamanlar bile isabetli kelimeleri bulması zor günlerdeyiz. Her can kaybı için kurulacak cümle ayrı. Sayılar belki felaketin korkunçluğunu ifade edebilir ama kayıpların biricikliğini, bir kardeşi, bir anneyi, bir babayı, bir akrabayı ifade etmiyor. Etmesi mümkün değil. Şu günlerde, ancak yardımseverliğin diliyle anlaşabiliyoruz. Fakat devlet aklının, bütün duygularımızı içerdiğini hem de bunların üzerinde, kurucu, inşa edici, toparlayıcı bir güç olduğunu unutmamalıyız. 85 milyon insanımızın 13 milyonunu doğrudan etkileyen bu felaketin açtığı yaraları devlet ve millet olarak kapatacağız. Acılarımızı azaltacak, hayatın kapılarını açacağız. Şu 13 günde bunu gösterdik. Fakat bu felaketin, acısı sonradan artan sıcak yaraya benzediğini de unutmamalıyız. Dayanışmamız büyüyerek devam etmelidir. Afet nice hayatları aldı. Geride kalanların çoğunun elinde hayatlarından başka bir şey bulunmuyor. Onların acılarına kardeş olmalıyız. Bizlerin varlığı, onları muhtaçlıktan korumalı. Bu coğrafyanın 71 ilinin halkı, depremzede 10 ile kendini adeta komşu bilmeli. Afet bölgesinde örneğin kuru gıda ihtiyacı mı var, hepimiz hemen harekete geçmeli. Evet, hemen, bugün. Sağlık Bakanlığı olarak, 6 Şubattan itibaren, görevliler ve gönüllüler, buradayız. Yaklaşık 140 bin çalışanımızla Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Malatya’da, Diyarbakır’da, Kilis’te, Şanlıurfa’da, Adıyaman’da, Osmaniye’de, Adana’da, Hatay’dayız. Devlet ve millet, gücüyle, büyüklüğüyle bu 10 şehirde. Telafisi mümkün olan her şeyin telafi edileceğini birlikte göreceğiz. Allah bütün insanlığı benzer tüm felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun."

Depremin 296. saatinde enkazın altında çıkarılan iki kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Son olarak az önce enkazdan sağ çıkarılan yaralılarımız ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 45 yaşında Ragda isimli bir kadın ve 49 yaşında Muhammet isimli bir erkek, 296. saatte sağ çıkarıldı. Genel durumları iyi, hayati bulguları ve hemodinamisi stabil. İkisinin de bilinci açık. İlk müdahaleleri yapıldı, transferi hızla yapılarak Adana Şehir Hastanemizde tedavileri yoğun bakımda devam edecek" dedi.