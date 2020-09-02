Sağlık Bakanı Koca: “Şu an Türkiye’de en fazla vaka sayısının olduğu il Ankara”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an Türkiye’de en fazla vaka sayısının olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara’da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım, bir çaba içerisindeyiz’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Bu yıl özellikle grip aşısı geçen yıldan 3-4 kat daha fazla olsun çabası içerisindeyiz”

Sonbahar döneminde grip ve zatürre konusunda aşılama çalışmasının başlayacağını ve kimlere yapılacağı konusunda bir algoritma geliştirildiğini açıklayan Bakan Koca, “Geçen yıla göre bu yıl daha fazla grip aşısının, zatürre aşısının temin edildiğini biliyoruz. Bununla ilgili, kimlere grip aşısı yapılması, zatürre aşısı yapılması gerektiği ile ilgili bir algoritma zaten geliştirildi. Bu yıl özellikle grip aşısı geçen yıldan 3-4 kat daha fazla olsun çabası içerisindeyiz. Gerekli araştırmaları yapmış olup, kimlere grip ve zatürre aşısı yapılacağıyla ilgili çalışmalar Bilim Kurulu tarafından yapılıyor. Bu anlamda zorunlu olan kişiler için önerdiğimiz bir algoritma olmuş olacak. Bu yıl bu anlamda bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu an Türkiye’de en fazla vaka sayısının olduğu il Ankara”

Ankara özelinde herhangi bir kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, “Şu an Türkiye’de en fazla vaka sayısının olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara’da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım, bir çaba içerisindeyiz. Özellikle bu anlamda bizim bildiğiniz gibi bir takım tedbirler, alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramını bununla ilgili gerektiğinde, kuruma gelmeden dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi bir takım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili de İl Pandemi Kurulu bir karar aldı biliyorsunuz. Ama şuan sokağa çıkma yasağı ve benzeri bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin bu anlamda bir gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak olduğu” diye konuştu.

“Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz”

Ankara’daki yoğun vaka artışının sebeplerinin yoğun düğün ve benzeri etkinliklerden kaynaklı olduğunu belirten Bakan Koca, “Bilim Kurulu’nun tavsiye ettiğini ama karar alma noktasında bir Bilim Kurulu olmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat bu tavsiye kararlarının bugüne kadar da uygulanması noktasında bir hassasiyet gösterildiğini söylemiştim. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz. Ama tedbirlere uyum noktasında üzerimize düşenleri yapma noktasında hassasiyet göstermez isek sonucu farklı olabilir. Özellikle bazı illerimizde bu durumun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu özellikle Ankara için söylenebilecek bir durum. Diğer Kayseri gibi Konya gibi bir takım illerimizde de bu tarz bir artış olduğunu, Konya’nın daha stabil bir hale geldiğini ama Kayseri’de bir artışın olduğunu bazı illerimizde bu artışın devam ediyor olduğunu, fakat Ankara’da bunun daha ilerleyerek İstanbul’dan da bir öte öne çıkma durumu olduğunu görüyoruz. Fakat kontrol dışına çıktığını asla söyleyemeyiz” şeklinde konuştu.

Daha önce 14 ilde düğünler ile ilgili kararlar alındığını hatırlatan Bakan Koca, “Bütün Türkiye’de düğünler ile ilgili organizasyonun daha çok nikahlı olması, yemekli bir organizasyon olmaması, nişan kına gibi etkinliklerinin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun bir önerisi oldu” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da hastane açısından bir sorunumuz yok”

Ankara’da kapatılan hastanelerin yeniden açılması eğiliminde olduklarını belirten Bakan Koca, “Şu an Ankara’da hastane açısından bir sorunumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Ama bizim zaten kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı. Ben ilk günden itibaren bunu söylüyorum. Yani var olan hastanelerimizi kullanacağımızı ve açılması gerektiğini daha önce de söylemiştim. Bu hastanelerimizin özellikle yoğun bakımla ilgili bölümlerini devrede tutma konusunda çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

“Aşılar gönüllülük esasına göre yapılacak”

Ayrıca 2 aşı için Türkiye’de Faz-3 çalışmalarına izin verildiğini hatırlatan Bakan Koca, aşı çalışmasının tamamen gönüllülük esasına göre yapıldığını belirtti. Ayrıca Bakan Koca, Türkiye’de yapılan aşı çalışmalarında da Faz-1 çalışmasına gelindiğini ve Rusya’da yapılan Faz-3 çalışmasındaki aşının da Türkiye’yle müracaat ettiğini belirtti. Öte yandan Bakan Koca, Futbol müsabakalarının bu dönemde belli bir döneme kadar, belki sezonun ilk yarısı için seyircisiz olması konusunda Bilim Kurulu’nun tavsiyesi olduğunu kaydetti.