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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına ilişkin iddialara sert tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada kendisinin aşı olmadığı iddialarına ilişkin, "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Bu iddia insana yakışır mı?" dedi.

Sağlık 25.08.2021, 21:35
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına ilişkin iddialara sert tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada kendisinin aşı olmadığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, “Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?” ifadelerini kullandı.

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