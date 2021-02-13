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Sağlık Bakanı Koca Sosyal Medya Hesabından Paylaştı, Hollanda'dan Türkiye'ye Övgü...
Hollanda'daki bir Tv kanalında Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da yayın yapan Tv kanalında Türkiye'ye yapılan övgüye yer verdi. Koca ''Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var.'' başlığıyla paylaşımını yaptı.
Sağlık 13.02.2021, 20:42 13.02.2021, 20:54
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Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var. pic.twitter.com/fT82j4l3iL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2021