Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti liderlerini aşı olmaya davet etti
Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyasi parti liderleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve TBMM Başkanı'nı aşı olmaları için davet ettiğini belirtti.
Koca, payaşımında;" Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021
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