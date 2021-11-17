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Sağlık Bakanı Koca: “Sivas, ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sivas, ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti” dedi.
Sağlık 17.11.2021, 23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sivas, ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sivas, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli” ifadelerine yer verdi.