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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu. Yaptığı açıkla sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sağlık 02.03.2022, 20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu. Yaptığı açıkla sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.