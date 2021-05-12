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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz.

Sağlık 12.05.2021, 22:42 12.05.2021, 22:44
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." dedi.

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