Sağlık Bakanı Koca:'RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur'
Sağlık Bakanı Koca:"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."
İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyada panik yaratan koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, virüsün mutasyonlarının Türkiye'de de tarandığını ve kısa süre sonra incelemenin neticeleneceğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların (alttür) incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" ifadelerini kullandı.
İngiltere’nin Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılığının yüzde 70 arttığını açıklaması sonrasında dünya alarma geçti. Türkiye dahil birçok ülke olası bir yeni dalgayı sağlık sisteminin kaldıramayacağı endişesini yaşıyor.
RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
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