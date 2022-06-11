Sağlık Bakanı Koca “Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımında 9 Haziranda Ankara’da katıldığı Konya günlerinde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak” ifadelerini yer verdi.