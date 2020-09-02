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Sağlık Bakanı Koca: “Korona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim”

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, “KORONA VİRÜSÜN BİRİNCİ DALGASININ İKİNCİ PİKİNİ YAŞADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM. GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZİN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN OLAN BAYRAMLAR VE DÜĞÜNLERDEKİ HAREKETLİLİK VE DİKKATSİZLİKLERİMİZ BİZİ BU EŞİĞE GETİRDİ” DEDİ.

Sağlık 02.09.2020, 21:36
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Sağlık Bakanı Koca: “Korona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Korona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ana gündeminin salgının dünyadaki ve Türkiye’deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı iller ve önlemler, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi. Korona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığını aktaran Bakan Koca, “Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Halkımızın büyük çoğunluğu ilk gün ki hassasiyet tedbirlere devam ediyor. Haziran sonrası başlayan yeni dönemin tipik bir normalleşme döneminin olduğunu altını sürekli çizmeye çalıştım. Bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını kısıtların biraz esnediği durum olduğunu söyledim. Bu dönemin hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesi olmalıydı. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Bu yeni dönemin vatandaşımızın feraseti iyi anlayacağını umdum. Tatil yerlerinde eğlence yerlerin de çarşı pazarda törenlerde tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz. Düğünlerimiz nişanlarımız sünnet törenlerimiz taziyelerimiz yeni taziyelere kaynaklık edilen yerler halini alıyor. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Görüyorsunuz her gün test sayımızı artıyoruz. Açıkladığımız yeni hasta sayımız düşmüyor. Bu vakalardan ağır hastalık geçirenlerin yoğum bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor. Her gün bu sebeple vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bakan Koca, ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerin yükünün arttığını ve bütün bunların gerekli alt yapılar ve kaynaklar dağılımdan titiz bakım kesintisiz bir hizmet gerektirdiğini vurguladı.

“Şuana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu”

Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiğini hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, “Evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde gündüz ve gece göreve devam eden aylardır evine gidemeyen çocuğunu eşini kucaklamayan doktorlarımız hemşirelerimiz her düzeyde sağlık personelimiz var. Doktorunda hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık isteyen bir mensup olduğunu bilmektedir. Ancak bu fedakarlığını sorumsuzca davranışlara feda etmek zorunda olmamalıdır. Vatandaşlarımız şüpheli vakalardan uzak durmasını tavsiye ederken sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla geçirmektedir. Yoğun mesaileri geceyi gündüze devşirmekte kaderin mutsuz yüzüyle tanışmış insanları mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edilmektedirler. Şuana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiğimiz arasında” şeklinde konuştu.

Sağlık kuruluşların da şiddete başvuranların olması sağlık personelinin menfur saldırılara muhatap olması şevklerini kırıldığını aktaran Koca, “Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz. Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar kalabalık içine atılan her adım unutulan her maske ihmal edilen her tedbir 1 değil onlar can yakmaktadır. Pandemi mücadelemizi zora koşmaktadır. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte bir hassasiyettir. Bu hassasiyet tüm vatandaşlarımızın hastalık riskine karşı tetikle olması için gerekli. Bu hassasiyet yaşlılarımızın kronik hastalığı olanlar için gereklidir. Bu hassasiyet pandemi nedeniyle iş yeri tam çalışmayan kardeşimizin işine aşına kavuşması için evlatlarımızın eğitimine devam edilmesi için gereklidir” ifadelerine yer verdi.

“Artışın en yoğun illerin başında Ankara geliyor”

Ülke genelinde durumun kontrol altında olduğunu ancak son dönemde Ankara’da artışın yoğun olduğu iller arasında olduğunu vurgulayan Koca şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da, Trakya’da ve Eğe bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en yoğun illerin başında Ankara geliyor. Yer Mardin Gaziantep Şanlıurfa Batman bazı illerimizde hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bu tedbirlerimizle hasta sayısını Gaziantep de yüzde 52, Şanlıurfa da yüzde 59, Diyarbakır da yüzde 49, Mardin de yüzde 61, kısmen kontrol altına aldık. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik.”

Bakan Koca, Bilim Kuruluna karar süreçlerinde rehberlik yaptığını, araştırma ve görüşleriyle bazen tavsiye zaman zamanda uyarılarını yaptığını vurguladı.

“İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi ve temaslı HES koduyla tespit edildi”

HES kodu uygulaması başarıyla devam etiğini ve izolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişinin bu şekilde tespit edildiğini belirten Bakan Koca, “Kitle ulaşım araçlarından sonra bir çok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır. Haziran ayında 6 bin 289 filyasyon ekip sayımızı şuanda 10 bin 802’ye çıkardık. Her ilin özelinde tedbirler almaya başladık. Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla artırıyoruz. Şu an da Konya’da 460, Şanlıurfa’da 200, Mardin’de 111, Diyarbakır’da 370, Erzurum’da 207, İzmir’de 350, Kayseri’de 120 Van’da 128 ekip sahada” dedi.

Mevsimsel gribal enfeksiyonlara karşı yeni eylem planlarını hazırladıklarını aktaran Koca şu ifadelere yer verdi:

“Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Ancak önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonlarında artacağı bir dönem var. Korona virüsün bu mevsimler hastalıklar birleşmesi mümkündür. Ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı. Pandemi eylem planımıza uygun şekilde bu yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz.”

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