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Sağlık Bakanı Koca: “Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıktı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıktı” dedi.

Sağlık 19.10.2021, 22:26
Sağlık Bakanı Koca: “Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıktı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıktı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırşehir’de ikinci doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. Kırşehir, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır” ifadelerine yer verdi.

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