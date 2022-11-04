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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin: "Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi"
Sağlık Bakanı Koca: "İzmir’de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1’i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor."
Sağlık Bakanı Koca: "İzmir’de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1’i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor."
Sağlık 04.11.2022, 11:06
Sağlık Bakanı Koca: "İzmir’de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1’i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor."