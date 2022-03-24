Sağlık Bakanı Koca: “İstihdam edildiğini söylediğim 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı konusu saptırıldı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstihdam edildiğini söylediğim 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı konusu saptırıldı. Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan doğrudan hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787’si hekim, 34’ü diş hekimi, bin 49’u hemşire, yaklaşık 4 Bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı. Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan doğrudan hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017’den beri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı Avrupa Birliği fonlarından karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Gerçek böyleyken, ’istihdam’ başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez.”