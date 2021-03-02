Sağlık Bakanı Koca: "İllerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Kocanın paylaştığı güncel haritaya göre, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısı yer aldı. İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 89,90, Ankara’da 39,84, İzmir’de 53,42 oldu. Haftalık verilere göre de Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası rastlanılan iller oldu.