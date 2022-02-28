Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında:

"12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."

"12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözlerine yer verdi.