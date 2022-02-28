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MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!
Sağlık Bakanı Koca: "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."
Sağlık 28.02.2022, 10:58 28.02.2022, 11:25
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında:
"12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."
"12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözlerine yer verdi.