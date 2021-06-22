banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kuveyt parlamentosunda kavga
Kuveyt parlamentosunda kavga
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 51,27, Ankara’da 93,11, İzmir’de 25,99 oldu.

Sağlık 22.06.2021, 20:29
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 51,27, Ankara’da 93,11, İzmir’de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek” dedi.

Haritaya göre illerin vaka dağılımı şu şekilde:

Adana: 9,25

Adıyaman: 11,07

Afyon: 53,6

Ağrı: 103,47

Aksaray: 36,64

Amasya: 28,61

Ankara: 93,11

Antalya: 27,08

Ardahan: 65,52

Artvin: 57,82

Aydın: 16,71

Balıkesir: 27,49

Bartın: 29,65

Batman: 39,5

Bayburt: 53,72

Bilecik: 52,12

Bingöl: 35,85

Bitlis: 83,76

Bolu: 109,91

Burdur: 35,19

Bursa: 43,55

Çanakkale: 40,07

Çankırı: 45,21

Çorum: 69,61

Denizli: 50,53

Diyarbakır: 57,47

Düzce: 58,63

Edirne: 12,51

Elazığ: 50

Erzincan: 69,53

Erzurum: 84,67

Eskişehir: 107,89

Gaziantep: 33,74

Giresun: 39

Gümüşhane: 57,87

Hakkari: 68,8

Hatay: 6,33

Iğdır: 16,39

Isparta: 65,18

İstanbul: 51,27

İzmir: 25,99

Kahramanmaraş: 17,29

Karabük: 36,94

Karaman: 37,66

Kars: 82,48

Kastamonu: 79,18

Kayseri: 68,52

Kırıkkale: 63,51

Kırklareli: 34,56

Kırşehir: 81,47

Kilis: 26,61

Kocaeli: 54,42

Konya: 45,82

Kütahya: 116,18

Malatya: 50,36

Manisa: 31,57

Mardin: 43,99

Mersin: 20,23

Muğla: 26,38

Muş: 63,73

Nevşehir: 39,68

Niğde: 48,89

Ordu: 55,69

Osmaniye: 6,2

Rize: 96,99

Sakarya: 59,18

Samsun: 30,97

Siirt: 43,8

Sinop: 14,78

Sivas: 84,61

Şanlıurfa: 25,39

Şırnak: 23,8

Tekirdağ: 40,61

Tokat: 79,12

Trabzon: 60,35

Tunceli: 22,77

Uşak: 36,81

Van: 51,94

Yalova: 46,01

Yozgat: 68

Zonguldak: 69,35
banner486
Yorumlar (0)
24°
açık
banner493