Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık korona virüs vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 13-19 Mart arası illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu. Koca, vatandaşlara ise şu uyarılarda bulundu:

“Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz.”