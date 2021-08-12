Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi. Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi. Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Düşük riskli il sayısının 21’e yükseldiğini belirten Bakan Koca, "Bayburt yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında. Ağrı, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, turuncu iller arasında" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını da açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 182,21, Ankara’da 184,58, İzmir’de 65,85 oldu.