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Sağlık Bakanı Koca: “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı” dedi.

Sağlık 21.09.2021, 22:40
Sağlık Bakanı Koca: “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi. Her ikimizden birimiz çift doz aşılı” ifadelerine yer verdi.

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