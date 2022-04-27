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Sağlık Bakanı Koca: 'İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Aydın’a geldi. Bakan Koca’nın ilk durağı Aydın Valiliği olurken, burada yaptığı açıklamada iki buçuk senedir pandemiye karşı verilen zorlu mücadeleyi geride bırakmanın huzurunu yaşadıklarını, Aydın’ın da sağlık alanında her geçen yıl gücünü arttırdığını kaydetti.

Sağlık 27.04.2022, 13:20 27.04.2022, 13:33
Sağlık Bakanı Koca: 'İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik'

Sabah saatlerinde Aydın’a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ilk olarak Aydın Valiliği’ni ziyaret etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol tarafından karşılanan Bakan Koca, sonrasında valilik makamına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aydın’da olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Koca, “Son dönemde ülkemizin dört yanını dolaşarak sağlık hizmetlerimizi yerinde inceliyor, mevcut ihtiyaçları belirliyor, sağlık çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Salgının gölgesinin üzerimizden kalkmasıyla, milletimizle yeniden buluşuyoruz. Bugün de sağlık hizmet ve yatırımlarımızın detaylı bir değerlendirmesini yapmak üzere efeler diyarı Aydın’dayız. Rivayet odur ki, Heredot Aydın için ’Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’ demiştir. Aydın binlerce yıldır Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapmış; tarımı, sanayisi ve turizmiyle hızla büyüyen bir ilimiz. Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacı da aynı hızla artmakta” dedi.

“Aydın, sağlık alanında gücünü her geçen yıl arttırdı”

Sağlık Bakanı Koca, en önemli gündem maddelerinden birisinin Aydın’daki sağlık yatırımları olduğuna dikkat çekerek, “Çalışmalarımıza Valimizle görüşerek, bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. En önemli gündem maddelerimizden biri, artan ihtiyacı karşılamaya yönelik sağlık yatırımlarımız oldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Aydın, sağlık alanında gücünü her geçen yıl artırdı. Aydın’ımız 2023 yılında 1300 yataklı Şehir Hastanesine kavuşacaktır. En nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğu ve ileri teknolojiyle donatılmış şehir hastanelerimizin kıymeti, pandemi döneminde daha da fazla anlaşıldı. Şehir Hastanemizin sağlayacağı kapasite artışı ve kalite, Aydın’ı bölgenin sağlık üssü haline getirecektir. 75 yataklı Didim Devlet Hastanesi ek binasını seneye tamamlamayı planlıyoruz. Nazilli Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatımız, beraberindeki sağlık kampüsümüzün inşaatları ve Karacasu İlçe Hastanemizin yapımı hızla devam etmektedir. Şu an inşaatı devam eden 6 yatırımımız tamamlandığında Aydın’ın mevcut yatak kapasitesine 1734 yatak daha eklenecek, Ayrıca 8 Nisan’da ihalesini gerçekleştirdiğimiz 75 yataklı Çine Devlet Hastanemiz, Koçarlı İlçe Hastanemiz ve AMATEM Merkezimizi Aydınlıların hizmetine sunacağız. Bunların dışında inşaat, ihale, proje ve etüt aşamasında 10 adet birinci basamak Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, 112 İstasyonunun da aralarında bulunduğu sağlık yatırımlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Aydın’da sağlık ordumuz 9 bin 966 kişiye ulaşmış durumda”

Nitelikli sağlık hizmetine erişimin fedakar sağlık çalışanları ile mümkün olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Aydın’da sağlık ordumuz bu yıl itibariyle 2 bin 404’ü hekim ve diş hekimi olmak üzere toplamda 9 bin 966 kişiye ulaşmış durumda. Bu sayı 2002 yılında toplam 3 bin 950 idi. Yani nitelikli insan kaynağımızı 20 yılda 2,5 kat artırmış durumdayız. Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002 yılında 12 olan 112 acil istasyonu sayımızı bu yıl itibariyle 42’ye, 15 olan ambulans sayımızı ise neredeyse 5 kat artışla 70’e yükselttik” dedi.

“İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik”

“Neredeyse 2 buçuk senedir çok zorlu bir mücadele verdik” diyen Bakan Koca, “1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzla birlikte milletimizin her ferdi gayret gösterdi, fedakarlık yaptı. Bugün, o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe, hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Maske kullanımı da ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürülecektir. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalılar. Öte yandan öksürük gibi, burun akıntısı gibi, halsizlik gibi herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyon belirtisi olan kişiler, maske takarak etrafındakileri korumalılar. Vatandaşlarımıza, bu noktada hassasiyet göstermelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Vaka sayımız dün itibariyle 2 bin 500’e kadar düşmüş durumdadır. Hayatını kaybeden 14 vatandaşımızın tamamı, mevcutta kronik hastalıkları olan ve ileri yaşta hastalarımızdır. Hastanelerimizde yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servisleri birer ikişer kapanmaktadır. Bu seyre uygun şekilde Aydın da, yoğun bakımda hiçbir hastası olmayan illerimizden biri. Günlük vaka sayısı son dönemde ortalama 20 kişi. Öngörümüz o ki, bu sayı önümüzdeki dönemde daha da düşecektir” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, Aydın Valiliği’nden ayrıldı.

Bakan Koca, Aydın Valiliği ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nde değerlendirme toplantısına katılıp, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni ziyaret edecek. Bakan Koca Aydın programı çerçevesinde esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşacak.

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