Sağlık Bakanı Koca: "Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi bir telefon etmeye değmez mi?"