Sağlık Bakanı Koca: "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem özlük hakları, hem şiddet, hem sağlık çalışma ortamlarının daha düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var."