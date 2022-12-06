Sağlık Bakanı Koca: ”Hekim eksiği olan yerler ve uzmanlık dallarında etkin hizmet sunmak amacıyla 2023 başında görevlendirmeyi planladığımız sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 bin sözleşmeli personelin 23 bin 585’in

Sağlık Bakanı Koca: ”Hekim eksiği olan yerler ve uzmanlık dallarında etkin hizmet sunmak amacıyla 2023 başında görevlendirmeyi planladığımız sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 bin sözleşmeli personelin 23 bin 585’ini uzman doktor, 3 bin 224’ünü doktorlar oluşturuyor.”