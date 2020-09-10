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Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK HASTALIKLARI SERVİSİ’Nİ ZİYARET EDEREK TEDAVİLERİ DEVAM EDEN ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Sağlık 10.09.2020, 13:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi’ni ziyaret ederek, tedavileri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindekiler, Van Valiliği ziyaretinin ardından, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Koca ve beraberindekiler, Çocuk Hastalıkları Servisi’ni de ziyaret ederek tedavileri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi.
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