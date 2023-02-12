Sağlık Bakanı Koca, hastanede depremzede çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde depremzede çocukları ve vatandaşları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Depremin yaralarının sarılması için ülke genelinde vatandaşlar, adeta tek yürek olurken, ekiplerin yoğun çabası ile göçük altından çıkarılan vatandaşlar da umutları yeşertiyor.

Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay’a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede incelemelerde bulundu. Enkazdan sağ olarak kurtarılan ve Hatay Dörtyol Hastanesi’ne kaldırılan depremzede çocuklar ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Koca ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Hastaların durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, “Hatay Dörtyol Devlet Hastanemizi ziyaret ederek tedavisi devam eden depremzede hastalarımızın durumları hakkında bilgi aldık, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Çocuk servisimizde korkunun yerini artık yaşama sevinci almaya başladı” dedi.