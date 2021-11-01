Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından okullarının kapanma ihtimalinden bahseden bir haberle ilgili, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" değerlendirmesini yaptı.