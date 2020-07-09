Sağlık Bakanı Koca, güncel corona virüsü tablosunu açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybederken bin 24 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 209 bin 962'ye, toplam can kaybı da 5 bin 300'e yükseldi. Bakan Koca, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak vaka sayılarında küçük azalmaların devam ettiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 50 bin 103 testle birlikte toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623 oldu.
Güncel verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 5 bin 300’e yükseldi. Yine bugün, tespit edilen bin 24 vakayla beraber toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye çıktı.
Son 24 saatte 2 bin 879 hastanın, toplamda ise 190 bin 390 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 179, toplam entübe hasta sayısı ise 399 oldu.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. <a href="https://t.co/RVlhe7786O">https://t.co/RVlhe7786O</a> <a href="https://t.co/Bk5UZrcaG8">pic.twitter.com/Bk5UZrcaG8</a></p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1281272989372370944?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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