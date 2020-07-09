Sağlık Bakanı Koca, güncel corona virüsü tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 50 bin 103 testle birlikte toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623 oldu.

Güncel verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 5 bin 300’e yükseldi. Yine bugün, tespit edilen bin 24 vakayla beraber toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 879 hastanın, toplamda ise 190 bin 390 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 179, toplam entübe hasta sayısı ise 399 oldu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. <a href="https://t.co/RVlhe7786O">https://t.co/RVlhe7786O</a> <a href="https://t.co/Bk5UZrcaG8">pic.twitter.com/Bk5UZrcaG8</a></p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1281272989372370944?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>