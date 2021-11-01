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Sağlık Bakanı Koca: “Elazığ ikinci doz aşı oranında sarı kategorisine geçti”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elazığ ikinci doz aşı oranında sarı kategorisine geçti” dedi.
Sağlık 01.11.2021, 23:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elazığ ikinci doz aşı oranında sarı kategorisine geçti” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65’in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım” ifadelerine yer verdi.