Sağlık Bakanı Koca: “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.