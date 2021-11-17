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Sağlık Bakanı Koca: “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı” dedi.
Sağlık 17.11.2021, 20:55 17.11.2021, 21:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.