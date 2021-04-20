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Sağlık Bakanı Koca duyurdu, başkent’te vatandaşlar aşı için sıraya girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üzerine aşının başlamasını duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş Ankara’daki hastanelere akın etti.

Sağlık 20.04.2021, 02:42
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Sağlık Bakanı Koca duyurdu, başkent’te vatandaşlar aşı için sıraya girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üzerine aşının başlamasını duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş Ankara’daki hastanelere akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüs aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, sırası gelen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşlar, Ankara’daki hastanelere akın etti. İlerleyen saatlerde ise vatandaşlar tarafından aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
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