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Sağlık Bakanı Koca: “Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir” dedi.
Sağlık 03.02.2022, 00:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.